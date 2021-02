Lokale chinesische Medien berichteten, dass Tesla versucht, eine Beteiligung an BYD zu erwerben. Den Gerüchten zufolge soll Tesla einen Plan zum Kauf eines 20% -Anteils an BYD für 36 Milliarden US-Dollar im Sinn haben. Das wäre ein deutlicher Bewertungsaufschlag von 56 %. 10 % sollen in bar, die restlichen 10% gegen Tesla-Aktien fließen.Mit diesem Schritt würde Teslas zum dominanten Player in China und könnte sich damit auch mit Batterien von BYD versorgen. Umgekehrt wäre BYD Profiteur bei autonomen Funktionen im Auto und mit Blick auf das Image als Luxuswagenhersteller. Inwieweit die Gerüchte stimmen, bleibt abzuwarten.Quelle: https://www.chosun.com/economy/auto/2021/02/02/MCNSQU324NBJLLKI7E2LCGQCR4/





TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de