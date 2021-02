Maritime Resources meldet einmal mehr starke Bohrergebnisse von seinem Goldprojekt Hammerdown. Das neue Bohrprogramm startet zudem in dieser Woche.

Corona: Verzögerungen in der Analyse

So langsam trudeln die Bohrergebnisse von Gold-Explorern aus den Analyse-Laboren ein. In Kanada kommt es aufgrund der Corona-Restriktionen wie in vielen Ländern leider immer noch zu Verzögerungen. Maritime Resources (0,14 CAD | CA57035U1021 ) konnte jetzt aber erneut auftrumpfen und meldete sehr starke Bohrergebnisse von der Hammerdown-Liegenschaft. Die Resultate stammen noch aus dem 2020er-Bohrprogramm, die Ergebnisse von weiteren 12 Bohrkernen stehen aber noch aus.

Maritime Resources meldet hohe Gold- und Silbergrade

Die vorliegenden Bohrungen aber überzeugen. So stieß man mit Bohrloch GA-20-35 auf 6,9 g/t Gold sowie 12,9 g/t Silber über eine Länge von 6 Metern. Ein 2 Meter langer Abschnitt dieses Bohrkerns wies gar 19,9 g/t Gold und 24,1 g/t Silber auf. Auch andere Bohrlöcher zeigten eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung (zu den komplette Ergebnissen). CEO Garett Macdonald zeigte sich vor allem über die Step Out-Bohrungen außerhalb der bestehenden Ressource zufrieden. Das lässt Raum für das Wachstum des ...

