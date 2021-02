Das Bundesfinanzministerium will nach dem milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal die Aufsichtsbehörde BaFin mit einem Sieben-Punkte-Paket stärken. Es seien Fehler gemacht worden. "Wir wollen jetzt die richtigen Konsequenzen ziehen", sagte Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies am Dienstag in Berlin.

