Paris (www.fondscheck.de) - Seit letzter Woche ist auch Silber zum Ziel der Reddit- und WallStreetBets-Anlegergemeinschaft geworden, so die Experten von OFI Asset Management.Der Silbermarkt sei ein deutlich größerer Markt als die GameStop-Aktie. Es werde also viel schwieriger sein, den Silberwert zu beeinflussen. Dennoch sei der Preis von Silber am vergangenen Donnerstag bereits um zwei Prozent gestiegen, am letzten Freitag noch einmal um vier, und am Dienstag dieser Woche habe er um zehn Prozent im Plus gelegen. Benjamin Louvet, Fondsmanager des OFI Precious Metals Funds (ISIN FR0011170182/ WKN A1J4GP) bei OFI Asset Management, erläutere, welche Annahmen der Aktivisten dahinterstecken könnten, und ordne das Geschehen ein: ...

