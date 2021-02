Der spanische Ladeinfrastruktur-Hersteller Wallbox hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 33 Millionen Euro abgeschlossen. An der von den Neuinvestoren Cathay Innovation und Wind Ventures geleiteten Runde nahmen auch bestehende Investoren wie Iberdrola und Seaya Ventures teil. Mit dem frischen Kapital will das spanische Unternehmen sein globales Wachstum forcieren. Konkret nennt Wallbox Chargers ...

