HUANGZHOU (dpa-AFX) - Der chinesische Internet-Riese Alibaba hat im dritten Geschäftsquartal deutlich höhere Umsätze gemacht und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. So stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 37 Prozent auf 221,1 Milliarden Yuan (28,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Huangzhou mitteilte.

"Dank der schnellen Erholung der chinesischen Wirtschaft hat Alibaba ein weiteres, sehr starkes Quartal hingelegt", sagte Alibaba-Chef Daniel Zhang laut der Mitteilung. Zudem habe das Unternehmen wie bereits im Vorjahr von besonders starken Geschäften am chinesischen "Singles' Day" profitiert.

Dabei half die wachsende Cloud-Sparte von Alibaba, die im dritten Quartal um 50 Prozent zulegte. Vor allem Geschäfte mit Kunden aus dem Einzelhandel sowie dem öffentlichen Sektor hätten die Erlöse angetrieben. Unter dem Strich kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf 79,4 Milliarden Yuan - 52 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ngu/mne/jha/