Mit der Auto1 Group wagt sich Deutschlands wertvollstes Start-Up auf das Börsenpaket und möchte dabei über 1 Mrd. für das Unternehmen erzielen. Das Unternehmen ist mit wirkaufendeinauto.de groß geworden, was aber nur geringe Margen ermöglicht. Die Erlöse sollen auch in den Aufbau von Autohero fließen, wo man den Gebrauchtwagenkauf mit Lieferung per Klick anbieten kann. Aus Kundensicht durchaus interessant, aber ob das für Investoren auch so gilt erfährt man im folgenden Video: ...

