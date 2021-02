Nach dem fulminanten Jahresstart sind DAX und Co zunächst in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Auch in diesem Umfeld stehen fünf Small Caps im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Bei Varta hat sich zuletzt einiges getan. Wie geht es kurzfristig weiter? Elumeo ist ein aussichtsreicher Spezialwert. Wieviel Potenzial steckt in der Aktie? Die Aktie von LPKF Laser tritt aktuell auf der Stelle. Ist das die viel zitierte Ruhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...