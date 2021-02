NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BP trotz kritisch bewertetet Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen deutlich verfehlt, was der Aktienkurs aber schon widerspiegele, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die gesunkene Verschuldung sowie strategische Fortschritte in neuen Geschäftsfeldern und bei Erneuerbaren Energien. 2021 sollte es wieder bergauf gehen./gl/ag



ISIN: GB0007980591

