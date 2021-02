Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter klare Kursgewinne verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX stieg um 1,04 Prozent auf 2.961,76 Punkte. Er knüpfte damit an den starken Wochenauftakt an. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls fester. Auch die US-Börsen waren rund eine Stunde vor Handelsbeginn positiv indiziert.Bei den Einzelwerten konnten die AT&S-Aktien ihre starken Kursgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...