DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.CANNABIS AG JGE O.N. FAM2 DE000A2DA6T5 02.02.2021 15:30 CET
DT.CANNABIS AG O.N. HEMP DE000A0BVVK7 02.02.2021 15:30 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.CANNABIS AG JGE O.N. FAM2 DE000A2DA6T5 02.02.2021 15:30 CET
DT.CANNABIS AG O.N. HEMP DE000A0BVVK7 02.02.2021 15:30 CET
DEUTSCHE CANNABIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de