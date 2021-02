Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen arbeitet mit der OSSA zusammen an der Schaffung einer gemeinsamen standardisierten Plattform für SicherheitslösungenPROMISE Technology (https://www.promise.com/de/) (oder "PROMISE"), ein führender Anbieter von Speicherlösungen, freut sich, seine Führungsposition innerhalb der Open Security & Safety Alliance (https://www.opensecurityandsafetyalliance.org/) bekannt zu geben. Die Open Security & Safety Alliance (OSSA® oder "die Alliance") ist eine gemeinnützige nicht börsennotierte Gesellschaft, die gleichgesinnte Organisationen zusammenbringt, um einen Rahmen zu schaffen, der Normen und Spezifikationen für eine gemeinsame standardisierte Plattform für Sicherheitslösungen bietet. PROMISE Technology freut sich, der OSSA beizutreten, um die Ziele der Alliance zur Entwicklung und Förderung weltweit standardisierter Lösungen für Innovationen im Bereich Sicherheit voranzutreiben."PROMISE bringt jahrzehntelange Erfahrung in die Innovation von Hochleistungs-Speicherlösungen für die Unternehmensüberwachung mit", erklärte Alice Chang, Chief Sales Officer von PROMISE Technology. "Wir freuen uns darauf, mit der OSSA und ihren Mitgliedern der Alliance zusammenzuarbeiten, um die Fähigkeiten von Überwachungstechnologien zu erweitern, technologische Möglichkeiten neu zu definieren und Geschäftsmöglichkeiten speziell für Cloud-Lösungen und KI-Anwendungen für die Überwachung im Jahr 2021 zu entwickeln.""Die OSSA arbeitet daran, einen offenen, gemeinsamen Rahmen für die Überwachungs- und Sicherheitsmärkte weiter zu ermöglichen. Deshalb ist es wichtig, Interessenvertreter aus allen Bereichen der Branche mit einer Stimme am Tisch zu haben", erläuterte Johan Jubbega, Präsident der Open Security & Safety Alliance. "PROMISE Technology ist dafür bekannt, neue Märkte zu erschließen und die Möglichkeiten im Bereich der Datenspeicherung neu zu definieren. Unsere Unternehmensziele passen sehr gut zusammen, und wir freuen uns auf die Synergien und Erkenntnisse, die das Unternehmen in die Alliance einbringen wird und darauf, 2021 die produktive Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und die Ausrichtung des Verbandes fortzusetzen."Informationen zu PROMISE TechnologyPROMISE Technology ist ein weltweit anerkannter Marktführer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Speicherlösungen. PROMISE schafft innovative Lösungen, die auf die besonderen Anforderungen der Märkte für Überwachung, Rich Media, Cloud und IT zugeschnitten sind. Die erfahrenen Vertriebs- und Entwicklungsteams von PROMISE sind strategisch günstig in den Regionen Amerika, EMEA, JAPAC und China positioniert, um den Kunden auf der ganzen Welt beispiellose Dienstleistungen und Unterstützung zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf promise.com (https://www.promise.com/) und folgen Sie PROMISE Technology auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/promise-technology), Facebook (https://www.facebook.com/PROMISE.Technology) oder Twitter (https://www.twitter.com/PROMISE_STORAGE).Informationen zur Open Security & Safety AllianceDie OSSA (https://www.opensecurityandsafetyalliance.org/About-Us) wurde als Reaktion auf den heutigen Markt gegründet, der durch die Weiterentwicklung des Internet der Dinge (IdD) und die Aggregation von Daten gekennzeichnet ist. Sicherheitslösungen sind fragmentiert, da kein kollaborativer Ansatz für gemeinsame Herausforderungen wie Cybersicherheit und gemeinsame Betriebssysteme vorhanden ist. Dies hemmt sowohl Innovation als auch die nahtlose Integration. Um einen echten Mehrwert für die Kunden zu schaffen, benötigt der Markt eine neue Richtung und einen Rahmen, der es den jeweiligen Marktteilnehmern ermöglicht, sich auf die Innovation und Entwicklung neuer Anwendungen zu konzentrieren, die Nutzern und Kunden einen Mehrwert bieten.Zu den Vorteilen des Beitritts zur OSSA gehören der Zugang zum Rahmenwerk der Alliance und die Möglichkeit, sich mit anderen Alliance-Mitgliedern zu vernetzen und sich auszutauschen, etwas zu bewirken und zusammenzuarbeiten, um der Branche eine neue Richtung zu geben. Die Teilnehmer teilen bewährte Verfahren und tragen zu einem gemeinsamen Rahmen "für die Branche von der Branche" bei. Gemeinsam stellen OSSA-Mitglieder Normen und Spezifikationen für gemeinsame Komponenten bereit, darunter ein Betriebssystem, eine IoT-Infrastruktur, einen kollektiven Ansatz für Datensicherheit und Datenschutz sowie ein Streben nach verbesserter Leistung für Produkte, Lösungen und Dienstleistungen.Um Teil dieser globalen Bewegung zu werden und mehr über Vorteile der Mitgliedschaft (https://www.opensecurityandsafetyalliance.org/JoinMembershipBenefits), Details und Aktivitäten der Alliance zu erfahren, besuchen Sie www.opensecurityandsafetyalliance.org (http://www.opensecurityandsafetyalliance.org/).Pressekontakt:Ya-Ping Hsu, PROMISE TechnologyE-Mail: pr@promise.comAmerika: +1 (408) 645-3499Europa: +31 (0) 40-235-2600APAC/Taiwan: +886-3-5782395Heather Chesterman, PR-LeiterinOpen Security & Safety Alliancehchesterman@opensecurityandsafetyalliance.org+1-714-389-5588Original-Content von: Promise Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139242/4828481