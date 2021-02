Alibaba: Zurück zur Tagesordnung?

Mitte Januar meldete sich Alibaba-Gründer Jack Ma mit einem kurzen an chinesische Lehrer im ländlichen Raum gerichteten Video zurück, nachdem er zuvor mehr als drei Monate nicht in der Öffentlichkeit zu sehen war.

Jack Ma ist wieder da

Das Verschwinden Mas, in Verbindung mit seiner ungewöhnlich scharfen Kritik an den chinesischen Regulierungsbehörden sowie dem abgesagten Rekordbörsengang der Alibaba-Fintech-Tochter Ant Financial, hatten für viele Spekulationen an den Märkten gesorgt.

Bildquelle: Pressefoto Alibaba

Darüber hinaus nahmen die chinesischen Kartellwächter zuletzt Alibaba selbst ins Visier und leiteten Ermittlungen gegen den E-Commerce-Giganten ein. Gleichzeitig könnten immer mehr in den USA gelistete Unternehmen aus China Teil des Handelsstreits zwischen den beiden Wirtschaftsmächten werden.

