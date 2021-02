Fast 100 Prozent in drei Monaten. Und Analysten sehen weiteres Kurspotenzial. Wieso die Gesco-Aktie aktuell steigt.Die Gesco-Aktie haben nur wenige Anleger auf dem Schirm. Dabei hat sich der Wert der Aktie in den letzten drei Monaten verdoppelt. Und Analysten sehen weiter deutliches Kurspotenzial. Warum die Aktie derzeit nach oben geht, erklärt unser Kollege Volker Altvater in seinem neuesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...