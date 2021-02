Der Silberpreis ist heute um mehr als 5% gefallen und gehört zu den am stärksten verkauften Rohstoffen. Gestern legte der Silberpreis an einem Punkt um über 10% zu und erreichte den höchsten Stand seit 7 Jahren. Die gestrigen Gewinne standen im Zusammenhang mit einer Rallye von Kleinanlegern aus der Reddit-Gruppe in den USA, die Silber kauften. Der Silbermarkt ist jedoch definitiv ein größerer ...

