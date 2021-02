Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu STEICO SE



Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Verkaufen

seit: 02.02.2021

Kursziel: 63,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese



Hohes Wachstumstempo auch für 2021 in Aussicht gestellt

Nachdem STEICO jüngst bereits die Umsatzprognose für 2020 erhöht hatte, veröffentlichte das Unternehmen gestern die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und bestätigte damit die Fortführung des hohen Wachstumstempos, wenngleich die Margenentwicklung etwas hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Angesichts einer starken Positionierung in der Wachstumsnische und zunehmender Marktanteilsgewinne von ökologischen Baustoffen, des weiterhin intakten Marktumfelds sowie des positiven Ausblicks des Managements haben wir unsere Schätzungen überarbeitet.

Geprägt von Nachholeffekten in wichtigen Kernmärkten und einer anhaltend starken Nachfrage konnte STEICO den Umsatz und die Profitabilität im gewöhnlich eher schwachen Q4 massiv steigern (Umsatz: +24,2% yoy, EBIT: +55,6% yoy), sodass die Wachstumsdynamik in der zweiten Jahreshälfte noch einmal deutlich zulegte (Umsatz H2: +16,4% yoy). Obwohl der Umsatz auf Gesamtjahressicht mit einer Rate von knapp 9,9% auf 308,8 Mio. Euro anstieg, stagnierte das EBITDA angesichts höherer Personalaufwendungen (tarifliche Lohnsteigerungen) und temporär herrschender Corona-Einschränkungen (u.a. erhöhte Fracht- und Logistikkosten) bei 56,6 Mio. Euro (-0,2% yoy). Unter Beachtung des Sondereffekts aus 2019 (Stromkostenerstattung) konnte das EBITDA hingegen um 4,2% gesteigert werden. Auch das EBIT-Niveau lag mit rund 33,3 Mio. Euro nur knapp über dem Vorjahr, womit die Marge um 80 BP auf 10,8% fiel.



Das hohe Wachstumstempo des Unternehmens steht im Einklang mit der generell positiven Gesamtmarktentwicklung. Nach Angaben des Analyseunternehmens Branchenradar wuchs auch in 2020 der Anteil ökologischer Dämmstoffe schneller als konventionelle Dämmstoffe, sodass erneut Marktanteile gewonnen werden konnten. Weiterhin hält der Trend zum Leicht- und Holzbau an (Holzbauquote in Deutschland im Bereich der Ein- und Mehrfamilienhäuser erstmalig >21%). Daher rechnen wir auch in den kommenden Monaten mit einer hohen Auslastung der Handwerksbetriebe und Zimmereien. Dies deckt sich mit dem nun verkündeten Ausblick des STEICO-Managements, das ein Umsatzwachstum oberhalb von 10% sowie eine EBIT-Marge zwischen 11 und 12% in 2021 vorsieht.



Vor dem Hintergrund der Kapazitätserweiterungen und angekündigter Preiserhöhungen, des intakten Marktumfelds (u.a. European Green Deal, Subventionen für energieeffizientes Bauen) und der Umsetzung neuer Projekte (u.a. Fertighäuser) gehen wir davon aus, dass STEICO das straffe Wachstumstempo auch in den kommenden Quartalen aufrechterhalten kann. Zudem rechnen wir angesichts des hohen Umsatzvolumens weiterhin mit massiven Skaleneffekten in der Produktion. Infolgedessen haben wir unsere mittelfristigen Umsatzund Margenschätzungen angehoben und erwarten nunmehr ein nachhaltig verbessertes Ergebnisniveau (MONe EBIT-CAGR 2020-2023e: 17,4%) sowie eine nach wie vor deutlich über dem Wettbewerb liegende Profitabilität (MONe Ø-EBIT-Marge 2020-2025e: 12,1%).



Fazit: Das hohe Wachstumstempo der letzten Jahre konnte STEICO auch in 2020 erfolgreich fortsetzen. Nach Reflektion der neuen Guidance und Anpassung der Prognosen heben wir unser Kursziel auf 63,00 Euro an (vorher: 44,00 Euro). Aufgrund der hohen Bewertung (KGV 2022e: 30,6x) lautet die Empfehlung dennoch weiterhin 'Verkaufen'.







