Die Auto1 Group SE (bekannt u.a. für wirkaufendeinauto.de ...), hat den finalen Angebotspreis für ihren Börsengang auf 38,00 Euro je Aktie und damit am obersten Ende der Preisspanne von 32,00 bis 38,00 Euro je Aktie, festgelegt. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 4. Februar 2021 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Wie aus einer Veröffentlichung der Wiener Börse hervorgeht, wird die Aktie auch ab 4. Februar in den global market aufgenommen. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 26.315.790 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende Stückaktien zugeteilt, um die angestrebten Bruttoerlöse in Höhe von rund 1 Mrd. Euro zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...