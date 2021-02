DGAP-Ad-hoc: freenet AG / Schlagwort(e): Dividende/Aktienrückkauf

freenet AG: freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 135 Mio. EUR sowie eine Gesamtausschüttung in Höhe von Euro 1,65 je Aktie



02.02.2021 / 18:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AD-HOC-MITTEILUNG NACH ART. 17 MAR freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 135 Mio. EUR sowie eine Gesamtausschüttung in Höhe von Euro 1,65 je Aktie Büdelsdorf, 2. Februar 2021. Der Vorstand der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm 2021 aufzulegen. Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sollen bis zu 9,75 Mio. Aktien der Gesellschaft (das entspricht ca. 7,61% des Grundkapitals von 128.061.016 EUR) über die Börse zurückgekauft werden. Das Volumen des Aktienrückkaufprogramms beträgt insgesamt bis zu 135 Mio. EUR. Das Programm soll am 25. Februar 2021 beginnen und wird längstens bis zum 31. Dezember 2021 laufen. Damit macht die freenet AG von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2020 erteilten Ermächtigung Gebrauch, wonach bis zum 26. Mai 2025 Aktien im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bzw., falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen. Von der Ermächtigung wurde in der Zeit vom 1. September bis zum 28. Dezember 2020 bereits Gebrauch gemacht und es wurden 2.956.232 freenet-Aktien (rd. 2,31% des Grundkapitals) zurück erworben. Die Gesellschaft hält aktuell (einschließlich bereits vorab gehaltener 50.000 Aktien) 3.006.232 eigene Aktien (ca. 2,35% des Grundkapitals). Die zurückgekauften Aktien sollen unter Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden. Der Aktienrückkauf wird nach den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission durchgeführt. Weitere Einzelheiten werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht werden. Die freenet AG behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit anzupassen, zu unterbrechen oder einzustellen. Der Vorstand der freenet AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats weiterhin beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Verwendung des Bilanzgewinns für das zum 31.12.2020 beendete Geschäftsjahr beschließt, vorzuschlagen, eine (i) Dividende von Euro 1,50 je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 sowie eine (ii) Sonderdividende in Höhe von Euro 0,15 je Aktie, mithin insgesamt einen Betrag von Euro 1,65 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. ****************************** Kontakt:

freenet Group

Investor Relations & ESG

Tel.: +49 (0) 40 / 513 06 778

E-Mail: ir@freenet.ag

https://www.freenet-group.de 02.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de