Canopy Growth ist schon lange der Platzhirsch unter den Marihuana-Aktien. So hat das kanadische Unternehmen eine starke Palette an "Cannabis 2.0"-Produkten von Schokolade bis hin zu Getränken entwickelt. Die Branding-Aktivitäten des Unternehmens haben sich ausgezahlt. Die Canopy-Aktie liegt nur noch rund 20 Prozent unter ihrem Höchststand aus dem Jahr 2018. Und diese Marke könnte in absehbarer Zeit nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen werden. DER AKTIONÄR nennt die Gründe.Canopy hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...