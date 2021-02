Bereits bis Ende August 2020 hatten wir einmal über einige Monate hinweg die Aktie des Betreibers der weltgrößten, rein kommerziellen (Broker-Dealer-)Online-Anleihehandelsplattform, MARKETAXESS (US57060D1081), in unserem Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN allokiert, dann aber mit einem nur kleinen Gewinn von + 3 % zum Verkauf gestellt, nachdem die traditionell sehr wachstumsbeständige Aktie damals vorübergehend in eine klare charttechnische Konsolidierung einmündete.Nachdem der Konzern vor 5 Tagen am 27.01. jedoch phänomenale Zahlen zum 4. Quartal publizierte, die dabei auch die Analystenschätzungen deutlich übertrafen, macht die Aktie nun nachvollziehbarer Weise alle Anstalten, in Kürze endgültig aus dieser seit Sommer 2020 währenden Konsolidierung auszubrechen und damit ihren hoch stabilen Langfrist-Aufwärtstrend nun mit neuer Dynamik fortzusetzen.

