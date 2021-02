Der DAX hat den Februar mit viel Schwung begonnen. Einige Markbeobachter verwiesen auf den sogenannten "Monatsanfangseffekt', der statistisch nachweisbar sei und insbesondere durch Mittelzuflüsse von Investmentfonds gespeist wird.Zum Handelsschluss steht der Deutsche Aktienindex deutlich mit 213 Punkten bzw. 1,56 % im Plus bei 13.835 Punkten. An der Börse in New York gewinnt der Dow Jones Industrial aktuell 1,9 % bzw. 576 Punkte auf 30.787 Punkte.Bei den Einzelwerten stehen heute Fresenius (DE0005785604) und Fresenius Medical Care (DE0005785802) im Fokus. Fresenius Medical Care erwartet in einer gestern veröffentlichten Firmenmeldung aufgrund der Covid-19-bedingten höheren Übersterblichkeit bei seiner Patientengruppe deutlich negative Auswirkungen auf das Konzernergebnis 2021. Zudem geht der Konzern davon aus, dass die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen für seine Patienten und Mitarbeiter weiterhin hoch bleiben werden. Die Auswirkungen auf die Profitabilität wurden auch abgeschätzt: Auf der Basis erster Indikationen und vor Sondereffekten wie z.B. Restrukturierungsmaßnahmen erwartet die Konzernleitung Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich- Das Konzernergebnis soll um bis zu 25 % sinken. Die Börse reagierte ungnädig. Die Aktien von FMC gaben bis zur Schlussglocke 10,31 % auf 57,94 Euro nach, und die Mutter Fresenius SE lag am Ende mit 3,08 % im Minus bei 34,95 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...