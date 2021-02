An der Wall Street stehen die Zeichen weiter auf Erholung. Mit neuem Elan stieg der US-Leitindex Dow Jones am Dienstag noch ein Stück weiter in Richtung seines Ende Januar erreichten Rekordhochs, ebenso wie der S&P 500 und der Nasdaq 100. Stützend hat gewirkt, dass Anleger ein, letztlich ergebnisloses, Treffen zwischen Joe Biden und republikanischen Senatoren als positives Zeichen werteten. Der Dow stieg im Ergebnis um 1,6 Prozent auf 30.687,79 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P ging es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...