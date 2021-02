Migration von SAP in die Google Cloud ermöglicht Mrs. T's eine 60%ige Beschleunigung bei Chargenübergängen und On-Screen-Endbenutzertransaktionen

SAN ANTONIO, Feb. 02, 2021bekanntgegeben, dem größten Anbieter von tiefgekühlten Piroggen in den USA.



Rackspace Technology hat den Piroggen-Hersteller mit Migrationsservices, Anwendungsservices und Managed Storage unterstützt, was dem Unternehmen geholfen hat, Prognosen zu verbessern, Werbeaktionen zu optimieren und seine Maßnahmen zur Notfallwiederherstellung zu verbessern.Mrs. T's konnte umgehend von den Vorteilen des aktualisierten Systems profitieren, mit einer Beschleunigung von 60 % bei Chargenübergängen und On-Screen-Endbenutzertransaktionen.

Mit einer Produktion von mehr als 600 Millionen gefrorenen Piroggen pro Jahr hat Mrs. T's Pierogies einen erstklassigen Produktionsprozess für Lebensmittel geschaffen. Die IT-Plattform des Unternehmens wurde bisher jedoch vor Ort mit SAP betrieben.Als bei SAP eine Umstellung auf S/4 HANA erforderlich wurde, hat das Unternehmen die Notwendigkeit erkannt, von seinem SAP-System in die Google Cloud zu migrieren, um Kosteneffizienz zu erzielen und intelligente Datenfunktionen nutzen zu können.Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen bei Rechnungen, Lagerbewegungen und Zahlungsaufträgen auf EDI (Electronic Data Interchange) angewiesen ist, war es unbedingt erforderlich, dass bei der Migration keine Ausfallzeiten auftraten.Rackspace Technology erreichte dies durch die Aufteilung der Migration von SAP in mehrere Phasen und die Bereitstellung sofortiger Dividenden - und das alles ohne eine Geschäftsunterbrechung für Mrs. T's.

"Für Mrs. T's war eine sorgfältige Planung und fehlerfreie Ausführung erforderlich, um das neue System praktisch über Nacht integrieren und betreiben zu können.Ausfallzeiten waren einfach inakzeptabel und hätten die Produktion stark beeinträchtigt", so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology."Unser Team wusste genau, wie es das gewährleisten konnte, und hat eine umfassende Cloud-Lösung bereitgestellt, die das Kundengeschäft schnell verbessert und eine solide Grundlage für die kontinuierliche digitale Transformation bietet."

Dank der Tools und Funktionen der Google Cloud-Plattform hat dasFührungsteam von Mrs. T's jetzt Zugriff auf Echtzeitanalysen und kann dadurch schneller Prognosen erstellen und bessere Ergebnisse erzielen.Optimierte Werbeaktionen bieten Business Intelligence für bessere Prognosen, und ein neues Notfallwiederherstellungsprogramm stellt sicher, dass Mrs. T's über eine dynamische und zuverlässige Technologiebasis verfügt.

"Dieses Projekt begann als notwendiges Technologieprojekt, aber die Arbeit von Rackspace hat neue Türen für eine massive digitale Transformation für uns geöffnet", so Timothy Coyle, Director of Information Systems & Technology bei Mrs. T's Pierogies."Die Migration in die Google Cloud verlief nicht nur reibungslos, wir konnten auch die IT-Infrastruktur umrüsten, die für unseren geschäftlichen Erfolg entscheidend ist.Rackspace Technology bietet uns eine zentrale Anlaufstelle und eine umfassende Lösung, die unser Technologiepaket auf eine ganz neue Stufe gehoben hat."

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten.Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Im Jahr 1952 träumte Ted Twardzik Sr. inspiriert vom Piroggenrezept seiner Mutter davon, ein Lebensmittelunternehmen zu gründen.Er erinnerte sich daran, wie beliebt die polnischen Teigtaschen auf Kirchenfesten waren, und dachte sich, dass die Menschen sie gerne das ganze Jahr über in ihren lokalen Lebensmittelgeschäften kaufen würden.Im Verlauf des Jahres verkaufte Ted die allerersten Piroggen-Proben an sein lokales Lebensmittelgeschäft in Shenandoah, Pennsylvania, und zu Ehren seiner Mutter Mary Twardzik - die Mrs. T - nannte er sein Unternehmen Mrs. T's Pierogies.Heute, 69 Jahre später, ist Mrs. T's Pierogies der größte Produzent von tiefgekühlten Piroggen in den USA und produziert jährlich über 600 Millionen Piroggen.

