Zunächst bitte ich die Chart-Qualität zu entschuldigen. Mir wurden am Wochenende sämtliche Charts zerstört. Um nun nicht mit komplett nackigen Charts zu arbeiten, habe ich daher per Handzeichnung das wesentliche in den gestrigen Chart-Bildern ergänzt und gekennzeichnet. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14850, 14440, 14270, 14100, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...