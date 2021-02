InVeris Training Solutions, der führende Anbieter von integrierten Live-Fire- und virtuellen Waffen-Trainingsprodukten und -dienstleistungen für Streitkräfte und Strafverfolgungsbehörden, wird während der alle zwei Jahre stattfindenden International Defence Exhibition and Conference im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom 21. bis 25. Februar 2021 an zwei Ständen eine Vielzahl innovativer Lösungen vorstellen. Die IDEX ist die erste bedeutende internationale Messe für InVeris nach der Umfirmierung im Oktober 2020 aus Meggitt Training Systems.

"Dank der neuen, dynamischen Eigentumsverhältnisse ist InVeris Training Solutions jetzt besser als je zuvor aufgestellt, um überlegene interne Militär- und Strafverfolgungsexpertise in Verbindung mit lokalem Support für unser gesamtes Portfolio zu liefern", sagte Andrea Czop, Vice President of Strategy, Sales and Marketing. "Unsere fortschrittlichen virtuellen, Live-Fire- und integrierten Lösungen können den Streitkräften im Nahen Osten und in anderen Ländern helfen, sich besser auf die Abwehr aufkommender und sich entwickelnder Bedrohungen vorzubereiten und sofort zu handeln."

Auch 2021 wird das Unternehmen wieder mit einer Doppelpräsenz auf der IDEX vertreten sein. Am Stand Nr. 02-A01 wird InVeris sein umfangreiches Live-Fire-Portfolio präsentieren, darunter Modelle dreier Schlüsselprodukte: Der GranTrap-Kugelfang aus Gummigranulat, das Shoot House Optimized for Tactical Training (SHOTT), eine spezielle taktische Umgebung für das Training entscheidender Fähigkeiten, und die Road Range, eine in sich geschlossene, transportable Trainingsanlage für die Waffenausbildung. Zielsysteme werden ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, darunter das XWT, das branchenweit erste kabellose, um 360 Grad drehbare Zielerfassungssystem, sowie das Multi-Function Stationary Infantry Target (MF-SIT), das auf Treffer oder ein vorprogrammiertes Szenario reagiert und sicherstellt, dass die Trainingsteilnehmer die Handlungen des Zielobjekts nicht vorhersehen. Schließlich liefert das LOMAH (location of miss and hit)-System die notwendigen Informationen, um die Schussgruppierung und die Nulleinstellung von Waffen effektiver darzustellen und so die Treffsicherheit zu verbessern. In Kombination mit unterschiedlichen Schussbahnen und Kontrollsystemen kann kein anderes Unternehmen eine vergleichbare Gesamtlösung für Schießstände anbieten.

Auf dem Stand der International Golden Group (Nr. 04-C20) zeigt InVeris das FATS 180MIL Simulations-Trainingssystem, das die Benutzer mitten ins Geschehen versetzt und sie realistischen Drucksituationen aussetzt, während das Situationsbewusstsein gewahrt bleibt. Das System nutzt dieselbe hochrealistische Ballistik-Engine, die von der US Army, dem Marine Corps und anderen militärischen Kunden erprobt wurde. Das FATS 180MIL auf der IDEX wird durch eine Auswahl an simulierten Waffen ergänzt, darunter das kabellose M249 BlueFire, das M24 Sniper Rifle (Remington 700), das M4 BlueFire, die Glock 17 BlueFire und die AK-47. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist FATS führend im Bereich des virtuellen Trainings und dient als Referenzsystem für NATO-Streitkräfte und andere Verbündete sowie für Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. Das FATS 180MIL und 300MIL stellen die neuesten Angebote von InVeris in diesem Markt dar.

Um während der IDEX 2021 mit einem InVeris-Vertreter zu sprechen, besuchen Sie einen der oben genannten Stände oder vereinbaren Sie einen Termin unter https://inveristraining.com/about-inveris-training-solutions/request-a-meeting-with-inveris/.

Über InVeris Training Solutions

InVeris Training Solutions kombiniert einen agilen Ansatz mit einer unübertroffenen Fachkompetenz im Bereich der Schulungstechnologie, um maßgeschneiderte, hochmoderne Schulungslösungen zu entwickeln und zu liefern, mit denen Kunden aus den Bereichen Militär und Strafverfolgung sowie aus dem privaten und kommerziellen Bereich sicher, vorbereitet und einsatzbereit bleiben, denn es geht um Sekunden: Because Seconds Matter. Mit einem Portfolio technologiegestützter Trainingslösungen und einem Team von 400 Mitarbeitern, die sich für Innovationen einsetzen, ist InVeris Training Solutions der weltweit führende Anbieter von integrierten Trainingslösungen für Live-Fire und virtuelle Waffen. Mit seinen Vorgängerunternehmen FATS und Caswell hat InVeris Training Solutions in seiner 90-jährigen Geschichte weltweit mehr als 15.000 Schießübungen und 7.500 virtuelle Systeme eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Suwanee, Georgia, und arbeitet mit Kunden in den USA und auf der ganzen Welt von Einrichtungen auf fünf Kontinenten aus zusammen.

