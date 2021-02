Das Krypto-Unternehmen Ripple ist auf der Suche nach einem Teamleiter. Dieser soll am Aufbau der hauseigenen Zahlungsplattform RippleX mitwirken.? Stellenanzeige für Director of Engineering ? "Internet of Value" als Zukunft ? Ripple mit Expansion und NeueinstellungObwohl sich Ripple gegenwärtig mit Vorwürfen seitens der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert sieht, lässt sich das Unternehmen nicht beirren und hält an seinen Ambitionen fest. Zu sehen ist das unter anderem an einer im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...