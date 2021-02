QUEBEC CITY, Feb. 03, 2021, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufe 1-5, freut sich, die Ernennung vonYann Delabrière als Vorstandsmitglied bekanntzugeben, wodurch Vielfalt und Branchenkompetenz des Vorstands weiter erhöht werden.



Mr.Delabrière verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Identity, Sicherheit und Automobil.Mr.Aktuell hat Delabrière die Rolle des Non-Executive Director bei ST Microelectronics inne.Außerdem bekleidet er bei IDEMIA , einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Augmented Reality, die Position des Vorstandsvorsitzenden. Zuvor war er dort als President und CEO tätig.Mr.Delabrière fungiert zudem als Lead Independent Director bei Alstom S.A. , einem Branchengiganten, der integrierte Systeme entwickelt und vermarktet, die eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft des Transportwesens bilden.

Mr.Delabrières vorherige Erfahrungen im gehobenen Management und auf Führungsebene in der Automobilbranche umfassen:

Faurecia (https://www.faurecia.com/en): Vorsitzender und CEO von Faurecia, einem weltweit führenden Automobilzulieferer.Mr.Delabrières Führung ermöglichte ein dramatisches Wachstum des Unternehmens, insbesondere in Nordamerika und Asien, und stellte dessen Rentabilität und Liquiditätsschöpfung wieder her.

(https://www.faurecia.com/en): Vorsitzender und CEO von Faurecia, einem weltweit führenden Automobilzulieferer.Mr.Delabrières Führung ermöglichte ein dramatisches Wachstum des Unternehmens, insbesondere in Nordamerika und Asien, und stellte dessen Rentabilität und Liquiditätsschöpfung wieder her. PSA Peugeot Citroën (https://www.groupe-psa.com/en/automotive-group/): Delabrière war zunächst als Chief Finance Officer tätig und wurde schließlich Mitglied des neu geschaffenen Executive Committee des Konzerns.Parallel zu seiner Position als CFO, wurdeDelabrière später Chairman und Chief Executive Officer der Consumer Finance Unit von PSA.

Zwischen 1983 und 2018 brachteDelabrière seine Erfahrung als Führungskraft in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Identity und Sicherheit ein.

Zodiac Aerospace: Berater des Vorstands und später CEO des Unternehmens.Im Rahmenseiner Führungstätigkeit hat Delabrière Umstrukturierungen durchgeführt und im Jahr 2018 den Verkauf des Unternehmens an die Safran Group (https://www.safran-group.com/)geleitet.

(https://www.safran-group.com/)geleitet. Capgemini (https://www.capgemini.com/): Delabrière fungierte als Non-Executive Director und Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Unternehmens.

(https://www.capgemini.com/): Delabrière fungierte als Non-Executive Director und Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Unternehmens. Société Générale (https://www.societegenerale.com/en): Non-Executive Director.

(https://www.societegenerale.com/en): Non-Executive Director. Printemps (https://www.kering.com/en/): Group CFO des High-End-Einzelhandelskonzerns, der heute unter dem Namen Kering bekannt ist.

(https://www.kering.com/en/): Group CFO des High-End-Einzelhandelskonzerns, der heute unter dem Namen Kering bekannt ist. COFACE (https://www.coface.com/): CFO für die französische Exportkreditagentur nach einer Amtszeit im französischen Rechnungshof und drei Jahren im französischen Außenhandelsministerium ab 1983.



"Der Vorstand von LeddarTech freut sich, Yann Delabrière im LeddarTech-Team begrüßen zu dürfen", soMichel Brûlé, Vorstandsvorsitzender von LeddarTech."Yann wird eine enorme Bereicherung für den Vorstand von LeddarTech sein. Seine Erfahrung in den Bereichen künstliche Intelligenz, Außenhandel, Automobil und Herstellung wird maßgeblich zum weiteren Wachstum und Erfolg von LeddarTech beitragen",erklärt Brûlé.

"In den vergangenen Jahren hat LeddarTech eine erstaunliche Entwicklung vollzogen, die zwei Übernahmen und Geschäftsbeziehungen mit mehreren Großkunden und strategischen Partnern umfasst", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech."Besonders stolz bin ich auf die langfristige Vereinbarung mit OSRAM, die am 20. Januar 2021 bekannt gegeben wurde und durch die unsere branchenführenden LiDAR-Hardware- und Softwarekomponenten in die OSRAM PERCEPT LiDAR-Plattform integriert werden.Die umfangreiche Branchenexpertise, die Yann in unseren Vorstand einbringt, stärkt unsere Wachstumsstrategie als Marktführer für Sensorlösungen für ADAS- und AD-Anwendungen",so Boulanger.

Mr.Delabrière hat seinen PhD in Mathematik an der École Normale Supérieure und an der École Nationale d'Administration abgeschlossen.Zudem ist er Chevalier de la Légion d'Honneur (Ritter der Ehrenlegion) und Officier de l'Ordre National du Mérite (Offizier des nationalen Verdienstordens).

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme.LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen.Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5.Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt.Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.