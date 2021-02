DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen weiter auf dem Weg nach oben - Lenovo sehr fest

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones) Die Akteure an den ostasiatischen Aktienmärkten sind derzeit in ihrer Zuversicht nicht aus der Ruhe zu bringen. Obwohl der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor im Januar deutlich rückläufig war, dominiert die Kaufneigung der Vortage auch am Mittwoch. Immerhin verharrte der Index mit 52 nach 56,3 im Dezember weiter im Wachstum anzeigenden Bereich. Der Rückgang kommt zudem nicht überraschend, nachdem der offizielle Index bereits einen deutlichen Rückgang zeigte.

Für Rückenwind sorgen unterdessen einmal mehr gute Vorgaben der Wall Street und weiter Hoffnungen auf ein großes Maßnahmenpaket in den USA zur Ankurbelung der Wirtschaft. Ansonsten ziehen die Anleger Optimismus aus den eintrudelnden Quartalsberichten der Unternehmen, die vielfach deutliche Erholungen zeigen.

Der Nikkei-Index in Tokio liegt im Handelsverlauf 0,8 Prozent höher bei 28.578 Punkten, in Seoul geht es um 0,7 Prozent voran. Der Schanghai-Composite kann sich gut behaupten, während Sydney bereits den Handel beendet hat mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent. Dort sorgte die Aussage des Notenbankchefs für gute Stimmung. Laut Philip Lowe dürfte die Wirtschaft des Landes noch für einige Zeit geldpolitische Stimuli benötigen. Bankenaktien gehörten darauf zu den Tagesgewinnern. Lediglich Hongkong bleibt etwas zurück. Dort büßt der HSI ein halbes Prozent ein.

Panasonic hat den Ausblick für Umsatz und Gewinn erhöht, die Aktie gewinnt 3,5 Prozent. Für Mitsubishi Motors geht es sogar um über 9 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer für das im März endende Fiskaljahr einen geringeren Verlust angekündigt hat als bislang erwartet. Auch für andere Autoaktien wie Toyota und Honda geht es kräftig aufwärts, sie gewinnen 3,8 bzw. 2,4 Prozent. Das E-Commerce-Unternehmen Monotaro rechnet 2021 mit einem Anstieg des Nettogewinns um 25 Prozent, was mit einem Kursplus der Aktie von 14,7 Prozent quittiert wird. Die Aktie des Mischkonzerns Mitsui & Co gewinnt nach dem Geschäftsausweis 1,5 Prozent.

Auch im südkoreanischen Seoul gehören Autoaktien zu den Gewinnern. Hyundai liegen 1,5 Prozent im Plus, Kia machen einen Satz um rund 9 Prozent nach oben. Bei Kia treibt die Spekulation über eine Partnerschaft mit Apple zum Bau eines Apple-Autos.

Lenovo profitiert von Computerboom in der Pandemie

In Hongkong trotzt die Lenovo-Aktie dem leichten Rücksetzer. Die Aktie des Computerbauers gewinnt 4 Prozent, nachdem der Drittquartalsgewinn die Erwartungen übertroffen hat. Lenovo wies bei Umsatz und Ergebnis Rekordwerte aus und profitierte von der starken Nachfrage nach Computern in der Pandemie. Der Nettogewinn schoss um 53 Prozent nach oben auf 395 Millionen Dollar, der Umsatz im Dezemberquartal um 22 Prozent auf 17,25 Milliarden Dollar.

Als Bremser wirkt in Hongkong die Alibaba-Aktie. Sie verliert fast 4 Prozent, obwohl der Internetriese in seinem Berichtsquartal gewinnseitig besser als erwartet abgeschnitten hat. Laut Beobachtern leidet die Aktie unter Sorgen vor einem scharfen Wettbewerb, Margenverwässerung und drohenden regulatorischen Beschränkungen angesichts der Marktmacht von Alibaba.

Ölpreise von API-Daten gestützt

Am Ölmarkt steigen die Kurse um 0,4 Prozent. Sie werden etwas gestützt davon, dass laut dem US-Branchenverband API die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche um weitere 4,3 Millionen Barrel gesunken sind. Im Tagesverlauf stehen die offiziellen Daten auf dem Terminkalender und könnten für weitere Impulse sorgen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.824,60 +0,92% +3,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.586,86 +0,79% +3,34% 07:00 Kospi (Seoul) 3.117,65 +0,67% +0,67% 07:00 Schanghai-Comp. 3.536,95 +0,09% +1,84% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.177,67 -0,24% +6,21% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.937,56 +0,69% +1,85% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.586,08 +0,35% -2,87% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:28 % YTD EUR/USD 1,2043 -0,0% 1,2044 1,2065 -1,4% EUR/JPY 126,42 -0,0% 126,47 126,69 +0,3% EUR/GBP 0,8813 -0,0% 0,8815 0,8824 -1,3% GBP/USD 1,3663 -0,0% 1,3664 1,3672 -0,1% USD/JPY 104,99 -0,0% 105,00 105,01 +1,7% USD/KRW 1114,35 -0,1% 1115,48 1118,05 +2,6% USD/CNY 6,4567 -0,2% 6,4567 6,4609 -1,1% USD/CNH 6,4630 +0,1% 6,4578 6,4690 -0,6% USD/HKD 7,7513 -0,0% 7,7515 7,7526 -0,0% AUD/USD 0,7616 +0,1% 0,7608 0,7605 -1,1% NZD/USD 0,7219 +0,4% 0,7192 0,7168 +0,5% Bitcoin BTC/USD 36.468,25 +2,4% 35.627,75 34.176,00 +25,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,97 54,76 +0,4% 0,21 +13,0% Brent/ICE 57,69 57,46 +0,4% 0,23 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.840,08 1.837,90 +0,1% +2,18 -3,0% Silber (Spot) 26,84 26,73 +0,4% +0,12 +1,7% Platin (Spot) 1.098,10 1.096,00 +0,2% +2,10 +2,6% Kupfer-Future 3,52 3,52 -0,2% -0,01 -0,0%

