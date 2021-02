DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Vorstand der Symrise AG zum 1. April 2021



03.02.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Heinrich Schaper, Vorstand des Segments Flavor, verabschiedet sich in den Ruhestand

Zusammenführung der Segmente Flavor & Nutrition unter Leitung von Dr. Jean-Yves Parisot

Einvernehmliches Ausscheiden von Achim Daub, Vorstand Scent & Care Die Symrise AG nimmt mit Wirkung zum 1. April 2021 Veränderungen im Vorstandsgremium vor. Heinrich Schaper, verantwortliches Vorstandsmitglied für das Segment Flavor, wird sich zum 31. März 2021 in den Ruhestand verabschieden und aus dem Unternehmen ausscheiden. Im Zuge der Nachfolgeplanung hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass Dr. Jean-Yves Parisot neben seiner Verantwortung für das Segment Nutrition die globale Leitung des Bereichs Flavor übernehmen soll. Damit einher geht die Verbindung der Aktivitäten Flavor & Nutrition in einem Segment. Achim Daub, seit 2006 Vorstand des Segments Scent & Care, hat sich entschieden, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Er wird daher in bestem Einvernehmen mit dem Unternehmen ebenfalls zum 31. März 2021 ausscheiden. Die Nachfolgeplanung für die Führung des Scent & Care Geschäfts ist bereits eingeleitet. Übergangsweise wird der CEO der Symrise AG, Dr. Heinz-Jürgen Bertram, das Segment führen. Vorstandsmitglied Olaf Klinger wird unverändert das Finanz-, Rechts-, und IT-Ressort leiten.



Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrats sagte: "Wir verabschieden mit Heinrich Schaper und Achim Daub zwei sehr engagierte Führungspersönlichkeiten, die die führende Position von Symrise maßgeblich mitgeprägt haben. Heinrich Schaper stand rund vier Jahrzehnte im Dienste von Symrise und der Vorgängerunternehmen. Die heutige globale Aufstellung der Division Flavor und die hervorragende Vernetzung mit Großkunden ist wesentlicher Verdienst seines weitsichtigen Handelns. Wir wünschen ihm für den nächsten Lebensabschnitt persönlich wie privat alles Gute. Ebenso danken möchte ich im Namen des Aufsichtsrats Achim Daub. Er hat das Wachstum und den Ausbau des Duftstoffgeschäfts in den vergangenen 15 Jahren konsequent vorangetrieben und sehr erfolgreich neue Anwendungsgebiete erschlossen. Auch ihm wünschen wir für seine weitere berufliche wie persönliche Zukunft alles Gute". "Zugleich freuen wir uns, dass Dr. Jean-Yves Parisot zum 1. April 2021 ergänzend zur Führung des Segments Nutrition die globale Verantwortung für das Flavor-Geschäft übernehmen wird. Durch die Zusammenführung beider Bereiche kann Symrise die Stärken des neuen Segments Flavor & Nutrition noch besser ausspielen, die Kundendurchdringung erhöhen und sich weiter am Markt differenzieren. Wir wünschen Dr. Jean-Yves Parisot viel Erfolg und freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit."

Jean-Yves Parisot (56) ist seit 2014 Leiter des Geschäftsbereichs Nutriton/Diana und seit Oktober 2016 Mitglied im Vorstand der Symrise AG. In seiner Funktion war er zuletzt für die erfolgreiche Akquisition und Integration von ADF/IDF in den USA verantwortlich. Vor der Übernahme der Diana Gruppe war er fünf Jahre lang Leiter des Geschäftsbereichs Food innerhalb der Diana Gruppe. Vor seinem Eintritt bei Diana arbeitete er in führenden Positionen mehrerer globaler Pharma-, Chemie- und Biotechunternehmen, u.a. bei Air Liquide, Danisco und Rhodia. Seine Karriere startete er im Bereich Vertrieb & Marketing bei Pfizer. Jean-Yves Parisot ist promovierter Veterinärmediziner und verfügt über einen MBA-Abschluss der HEC Paris.

Heinrich Schaper (64) ist seit mehr als vier Jahrzehnten in unterschiedlichsten Führungsfunktionen für die Symrise AG und die Vorgängerunternehmen tätig. Im Oktober 2016 wurde er zum Vorstand für das Segment Flavor berufen. Unter der Führung von Heinrich Schaper hat der Bereich Flavor vor allem das Geschäft mit internationalen Großkunden erheblich ausgebaut und die globale Ausrichtung in zahlreichen Ländern forciert. Während seiner Laufbahn bei Symrise war er unter anderem in den USA als Vice President Flavor für den dortigen Geschäftsausbau verantwortlich und hatte zuvor als Divisional Manager die Erschließung des englischen Markts übernommen. Seine berufliche Karriere startete Heinrich Schaper 1975 nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann.

Achim Daub (58) trat 2004 in die Symrise AG ein, übernahm 2005 die globale Leitung der Fragrance Division und wurde 2006 in den Vorstand berufen. Er hat die Expansion des Segments Scent & Care konsequent vorangetrieben, insbesondere in Frankreich und den USA. Außerdem war er verantwortlich für eine Reihe von Übernahmen und Firmenintegrationen, darunter die der US-amerikanischen Unternehmen Belmay, Pinova/Renessenz und Sensient. Unter seiner Führung erschloss das Segment Scent & Care sehr erfolgreich neue Anwendungsgebiete, darunter die Entwicklung des ersten kommerziellen Parfums mittels Künstlicher Intelligenz. Vor seiner Tätigkeit bei Symrise war Achim Daub lange Jahre bei Procter & Gamble tätig.

Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung

sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more. www.symrise.com Kontakt Medien: Kontakt Investoren: Bernhard Kott Tobias Erfurth Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879 E-Mail: bernhard.kott@symrise.com E-Mail: tobias.erfurth@symrise.com

03.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de