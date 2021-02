Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Amazon-Chef und -Gründer Jeff Bezos zieht sich überraschend von der Firmenspitze zurück, heute Ended die Ära von Siemens-Chef Joe Kaeser und Freenet will für das abgelaufene Jahr 1,65 Euro je Aktie an Gewinn ausschütten.

Den vollständigen Artikel lesen ...