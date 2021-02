The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2021ISIN NameDE000BLB8BC8 BAY.LDSBK.IS. 20/23DE000BLB8BE4 BAY.LDSBK.IS. 20/26DE000BLB8BH7 BAY.LDSBK.IS. 20/29XS1345632811 TUE.IHRACAT K.B.16/21REGSDE000DK0JRV3 DEKA IHS MTN S 7595DE000BLB8BG9 BAY.LDSBK.IS. 20/28DE000BLB8BK1 BAY.LDSBK.IS. 20/30XS0589642049 NATIONWIDE BLDG 11/21 MTNDE000BLB8BJ3 BAY.LDSBK.IS. 20/30XS1946873897 NRW.BANK 19/21DE000A1RE4X3 AAREAL BANK MTN.HPF.S.180US7591EPAM25 REGIONS FINANCIAL 17/22XS1560863554 BANK AMERI. 17/22 FLR MTNXS1560862580 BANK AMERI. 17/22 FLRMTNDE000HLB4TE9 LB.HESS.-THR. IHS 18/21XS1683960667 BARC 18/21 MTNXS1556042809 SHUI ON DEV.HLDG 17/21DE000HSH4F64 HCOB IS 13/21DE000HSH4KK2 HCOB MZC 14 13/21DE000NLB87Y0 NORDLB 8PH.BD. 11/17DE000LB1D023 LBBW NK-STUFENZINS 17/21US594918AL81 MICROSOFT 2021US38143U8F16 GOLDMAN SACHS GRP 16/21XS1949601238 INTL FINANCE 19/21 MTNDE000DK0J7H8 DEKA STUFENZINS ANL 17/21ES06670509I0 ACS,ACT.CO.SER.INH. -ANR-CH0123069038 SWEDBK HYPO. 11-21 MTNDE000BLB7LZ0 BAY.LDSBK.IS. 19/22CH0129734916 STATNETT 11-21 MTNDE000HLB0L84 LB.HESS.-THR. INFL. 11/21DE000DZ8JND6 DZ BANK ITV.R2517 WANDL.DE000HLB1FA2 LB.HESS.THR.CARRARA08A/14