The following instruments on XETRA do have their first trading 03.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.02.2021Aktien1 CA9546061099 West Mining Corp.2 CA2525312070 Diamcor Mining Inc.3 US03783T1034 AppHarvest Inc.4 CA53677L2030 LiteLink Technologies Inc.Anleihen1 US037833ED89 Apple Inc.2 US15135UAP49 Cenovus Energy Inc.3 US15135UAR05 Cenovus Energy Inc.4 US15135UAS87 Cenovus Energy Inc.5 US15135UAM18 Cenovus Energy Inc.6 US15135UAF66 Cenovus Energy Inc.7 US037833EG11 Apple Inc.8 US037833EC07 Apple Inc.9 US037833EE62 Apple Inc.10 XS2297177664 Essity AB11 DE000LB2CXD1 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2CXE9 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB13UP9 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB13UJ2 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000LB13UA1 Landesbank Baden-Württemberg16 DE000NLB3PN2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 AU3CB0275774 Asian Development Bank (ADB)18 XS2294495838 Atrium Finance Issuer B.V.19 AU3CB0274173 Aurizon Network Pty Ltd.20 AU3CB0248318 Ausgrid Finance Pty Ltd.21 AU3CB0242527 Ausnet Services Holdings Pty Ltd.22 AU3CB0266179 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.23 AU3CB0256386 Bank of Montreal24 AU3CB0258028 BNG Bank N.V.25 AU3CB0241933 BNG Bank N.V.26 AU3CB0272128 BNG Bank N.V.27 AU3CB0270197 Dexus Finance Pty. Ltd.28 AU3CB0261576 Incitec Pivot Ltd.29 AU3CB0240133 Inter-American Development Bank30 AU3CB0266906 Pacific National Finance Pty Ltd.31 AU3SG0001860 Queensland Treasury Corp.32 XS2297190097 Tyco Electronics Group S.A.33 AU3CB0273407 UBS AG [Australia Branch]34 FR0013509890 Agence Française de Développement35 USF0183JHP96 Air Liquide Finance36 FR0013515715 Arkéa Home Loans SFH S.A.37 XS1998902479 AT & T Inc.38 FR0013505625 Aéroports de Paris S.A.39 FR0013505633 Aéroports de Paris S.A.40 XS2193960668 Banco de Sabadell S.A.41 FR0013515749 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]42 FR0013476553 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]43 BE6326784566 Belfius Bank S.A.44 FR0013476330 BNP Paribas S.A.45 US09660V2B87 BNP Paribas S.A.46 US05578BAN64 BPCE S.A.47 US05578BAJ52 BPCE S.A.48 FR0013505096 BPCE SFH49 XS2294186965 CAB50 XS2233264550 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale51 USU15826AB34 CGG Holding [U.S.] Inc.52 XS1698714000 Covivio S.A.53 XS1772457633 Covivio S.A.54 FR0013446598 Crédit Agricole Public Sector SCF55 FR0013517307 Crédit Mutuel Arkéa56 FR0013399110 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.57 XS2168284706 Dexia Crédit Local S.A.58 XS2107302148 Dexia Crédit Local S.A.59 XS2065660511 Dexia Crédit Local S.A.60 XS2293918285 Easy Tactic Ltd.61 XS1030851791 EssilorLuxottica S.A.62 XS1329671132 EXOR N.V.63 FR0013457405 FFP S.A.64 XS2029713349 GELF Bond Issuer I S.A.65 XS2077666316 OI European Group B.V.66 XS2171253912 OP Yrityspankki Oyj67 XS2050910418 Pterosaur Capital Co. Ltd.68 XS2115190451 Q-Park Holding I B.V.69 XS2143036718 Royal Bank of Canada70 FR0013515517 SFIL S.A.71 XS2181577268 Silgan Holdings Inc.72 XS2056376135 Skipton Building Society73 FR0013515871 Société Foncière Lyonnaise S.A.74 FR0013509098 Société Générale S.A.75 XS2017471983 Sodexo S.A.76 XS2234568983 SpareBank 1 Boligkreditt AS77 XS2194373077 SR-Boligkreditt A.S.78 US037833EB24 Apple Inc.79 US037833EF38 Apple Inc.80 US46647PBW59 JPMorgan Chase & Co.81 US46647PBX33 JPMorgan Chase & Co.