FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie baut das Geschäft in den USA mit einer Übernahme aus. Der Chemiekonzern kauft den Pharma-Auftragshersteller Genopis laut Mitteilung komplett. Verkäufer seien die südkoreanischen Unternehmen Helixmith Co Ltd und Medivate Partners LLC. Der Gesamtkaufpreis bestehe aus einer Zahlung von 39 Millionen US-Dollar nach Vollzug der Transaktion sowie möglichen weiteren erfolgsabhängigen Zahlungen. Der Vollzug der Transaktion werde im ersten Quartal 2021 erwartet.

"Diese strategische Akquisition ist ein wichtiger Schritt für unser weiteres Wachstum im stark expandierenden Biopharma-Markt", begründet der Wacker-Chef Rudolf Staudigl die Transaktion laut Mitteilung. "Mit den Kompetenzen von Genopis in der pDNA-Technologie erweitern wir unser Portfolio und unsere Kapazitäten als Auftragshersteller für die Pharmaindustrie." Gleichzeitig schaffe Wacker Chemie eine lokale Präsenz im wichtigen US-amerikanischen Markt für biopharmazeutische Produkte. Genopis betreibt eine spezialisierte Fermentationslinie mit einer Kapazität von 500 Litern zur Herstellung und Aufreinigung von pDNA. Das Unternehmen beschäftigt den weiteren Angaben zufolge etwa 40 Mitarbeiter.

