Der Reinigungs- und Gartengerätehersteller hat 2020 so viel Umsatz erzielt wie noch nie zuvor. Rund 2,72 Mrd. Euro bedeuteten ein Plus von knapp 6 % im Vergleich zum Vorjahr und damit einen weiteren Rekordwert. Das Unternehmen profitierte vom Verschönerungstrend in Haus und Garten, gerade während der Corona-Zeiten, und auch die Geschäfte mit Dampfreinigern zur Desinfektion liefen gut. Angaben zum Gewinn macht Kärcher nicht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de