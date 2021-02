Der asiatische Handel entwickelt sich positiv, verliert aber an Momentum. Einige Börsenplätze wie Tokio und Seoul können noch durchstarten, aber viele andere Benchmarks entwickeln sich heute früh sehr zurückhaltend. Auch die Futures sind verhalten optimistisch. Der DAX-Future pendelt eine Stunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mit 13.882 Punkten um den Schlusskurs herum. Die US-Futures zeigen mehr Stärke. Der S&P 500 Future steigt um 0,46 % auf 3.835 Punkte und der Nasdaq-Future verbessert sich sogar um 0,72 % auf 13.545 Punkte.Anzeige:Die Bullen trieben die Benchmarks in Frankfurt am Dienstag stark voran. Alle wichtigen Indizes verzeichneten starke Gewinne. Der DAX schnitt dabei mit einem Plus von 1,56 % auf 13.835,16 Punkte noch am schwächsten ab. Die Volkswagen Vorzüge (+3,77 %) und MTU Aero Engines (+4,04 %) waren stark gefragt. Der DAX wurden aber von starken Verlusten bei Fresenius (-3,08 %) und Fresenius Medical Care (-10,31 %) zurückgehalten, nachdem beide Unternehmen eine scharfe Gewinnwarnung für 2021 veröffentlicht hatten.

