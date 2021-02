Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt den Vorstandsvorsitz im dritten Quartal 2021 an Andy Jassy ab, den Leiter des boomenden Cloud-Geschäfts. Eine Nachricht, die die Freude über das besser als erwartete Quartalsergebnis, am Dienstagabend etwas überschattete.In den drei Monaten bis Ende Dezember knackte Amazon beim Umsatz dank des Bestell-Booms in der Corona-Krise und eines starken Weihnachtsgeschäfts erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...