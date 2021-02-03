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WKN: A2QQJG ISIN: BMG2154Z1216 Ticker-Symbol: FTQ0 
Stuttgart
03.02.21
08:19 Uhr
0,047 Euro
+0,001
+1,72 %
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
ASIEN
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