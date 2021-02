Im Zuge einer leichten Dollarschwäche orientiert sich der Goldpreis in etwas höhere Regionen. Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage allerdings erheblich eingetrübt.Zuletzt wurde nämlich die im Bereich von 1.851 Dollar verlaufende langfristige 200-Tage-Linie unterschritten, was in der Chartlehre als Verkaufssignal gilt. Wichtig zu wissen: In den vergangenen drei Monaten erwiesen sich diese Signale stets als "Bärenfalle". Fundamentale Faktoren sprechen derzeit eher für ein Goldinvestment. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...