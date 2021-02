DJ Hella veräußert Anteile am Joint Venture in Südkorea

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella trennt sich nach dem Verkauf des Frontkamera-Softwaregeschäfts von weiteren Geschäftsteilen. In Südkorea beabsichtigt das Unternehmen laut Mitteilung den Verkauf seiner 50-Prozent Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Mando Hella Electronics (MHE) an Mando. Ein Vertrag sei bereits unterzeichnet worden. Das Closing der Transaktion mit einem Preis von rund 60 Millionen Euro werde im ersten Kalenderquartal 2021 erwartet. Die im MDAX notierte Hella wolle künftig das Direktgeschäft mit südkoreanischen Kunden intensivieren und stärker aus dem eigenen Netzwerk heraus auf globaler Basis bedienen.

