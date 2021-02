Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte sich gestern der Risk-on-Stimmung nicht entziehen und sank, so die Analysten der Helaba.Zusätzlich hätten weiter ansteigende Inflationserwartungen für Gegenwind gesorgt. Bei italienischen Staatspapieren scheinen die Marktteilnehmer weiterhin auf eine baldige Regierungsbildung zu setzen, so die Analysten der Helaba. Der 10J-Spread zwischen BTPs und Bunds liege aktuell bei 114 Basispunkten. In Spanien und Portugal würden sich die Differenzen auf 61 bzw. 54 Basispunkte belaufen. ...

