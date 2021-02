An den starken Wochenbeginn anknüpfen konnte auch der heimische Markt, der ATX schaffte eine weitere Verbesserung von 0,9%. Bei den Einzelwerten galt die Aufmerksamkeit AT&S, der Leiterplattenhersteller präsentierte seine Ergebnisse und konnte in den ersten drei Quartalen einen Rekordumsatz und ein kräftiges Gewinnplus erzielen, der Umsatz stieg um 17,3 Prozent auf 883,8 Millionen Euro, das Konzernergebnis legte um 47,8 Prozent auf 37,3 Millionen Euro zu, die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 wurde ebenfalls angehoben, nach einem starken Beginn drehte die Aktie am Nachmittag aber ins Minus und endete mit einer 2,0% tieferen Notierung. Die Baader Bank verdoppelte nahezu das Kursziel für Lenzing und erhöhte es von 67,0 Euro auf 123,0 Euro, gleichzeitig ...

