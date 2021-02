Lohnt es sich, ein Wachstumsinvestor zu sein? Definitiv, ja. Als Foolisher Investor, der auf Wachstumsaktien setzt, kann man langfristig möglicherweise die höchsten Renditen erwarten. Vor allem, wenn man früh auf dynamische Wachstumsraketen setzen kann. Das Risiko solcher Investitionen ist natürlich ebenfalls höher. Trotzdem bietet sich im Allgemeinen ein solcher Ansatz an, wenn man seine Renditen maximieren will. Welche Wachstumsaktien man dabei in den Fokus rücken sollte? Gute Frage! Hier sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...