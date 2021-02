Es ist gerade einmal neun Monate her, als der Ölpreis für die Nordseesorte Brent weniger als 18 Dollar je Barrel gekostet hat. Jetzt liegt der Preis gut dreimal so hoch, bei über 57 Dollar. Der Ölpreis steigt, obwohl Experten immer wieder vorausgesagt hatten, dass die Notierungen nicht weiter klettern würden. Was ist passiert? Ölpreis steigt erneut Als der Preis für Rohöl nach dem Tief im April 2020 ziemlich schnell wieder die 30-Dollar-Marke erklommen hatte, waren viele Fachleute skeptisch und sahen kaum noch Raum für eine weitere Erholung. Das gleiche Spiel bei 40 Dollar und Ende vorigen Jahres bei 50 Dollar. Aber der Ölpreis scherte sich nicht um die Voraussagen und kletterte munter weiter. Für die Verteuerung des wichtigsten Energieträgers sind zwei Gründe ausschlaggebend: 1. Die OPEC drosselt die Förderung OPEC+, wie die Vereinbarung zwischen der OPEC und den nicht dem Kartell angehörenden Förderländern wie Russland genannt wird, hat sich mit höchster Disziplin an ihre vereinbarten Förderkürzungen gehalten. Und sogar mehr als das, sie haben die Ziele übertroffen. Nun will der größte Ölexporteuer Saudi Arabien ab diesem Monat sogar seine "erlaubte" Förderung ...

