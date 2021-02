Dortmund (ots) - Die Compleo Charging Solutions AG verstärkt mit Alfred Vrieling als Vice President Sales Europe seit dem 1. Februar 2021 ihr Vertriebsteam. Der bereits Anfang Dezember 2020 vorbereitete Wechsel wird nun vollzogen. Compleo als führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge setzt mit dem ausgewiesenen Branchenexperten Vrieling auf mehr als 23 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb. Das Unternehmen will mit ihm seine Expansion im Ausland nach dem erfolgreichen Börsengang im Oktober 2020 vorantreiben."Wir freuen uns, dass Alfred Vrieling den Weg zu uns gefunden hat", sagt Co-CEO Checrallah Kachouh. "Seine Expertise und Führungsqualität werden Compleo maßgeblich voranbringen, um die Expansion in ausländischen Märkten noch erfolgreicher zu forcieren." Compleo hat nach vorläufigen Berechnungen seinen Umsatz im Jahr 2020 mit mehr als 31 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Das Greentech-Unternehmen plant mit dem Erlös des Börsengangs vorrangig in Märkten der DACH-Region sowie Frankreich, Polen und den Benelux-Ländern gezielt zu wachsen. Dafür werden in Dortmund und international Vertriebsteams aufgebaut. "Wir sehen, dass wir mit unserem Spirit und unseren Produkten als attraktives Unternehmen in der Branche wahrgenommen werden. Wir wollen uns mit Menschen, die diesen innovativen Geist teilen und mit unserem starken Wachstumskurs Schritt halten, in diesem Jahr erheblich verstärken und 150 weitere Fach- und Führungskräfte einstellen," so Kachouh. Derzeit arbeiten 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Dortmund.Alfred Vrieling hat sich den Aufbau internationaler Strukturen und die Positionierung der Marke Compleo Charging Solutions AG in den Auslandsmärkten vorgenommen. "Mit dem Compleo-Team diese klaren gemeinsamen Zielvorstellungen umzusetzen, ist eine spannende Herausforderung", sagt Alfred Vrieling. "Compleo hat sich als Marke deutlich neu positioniert. Eine starke Kernkompetenz in der Hard- und Software für AC und DC wie sie Compleo geschaffen hat, ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Ladeinfrastruktur der Zukunft und für die erfolgreiche Vermarktung im globalen E-Mobilität Business." Bislang hatte Compleo im Ausland die Standorte seiner deutschen Kunden mit Ladeinfrastruktur versorgt. Künftig sollen zusätzlich spezifische Ladelösungsangebote in den unterschiedlichen Märkten entwickelt und dadurch Neukunden gewonnen werden. Vrieling plant außerdem den Aufbau eines internationalen Global Key Account Teams.Langjährige Erfahrung im Aufbau internationaler Strukturen sowie in der Erschließung strategisch wichtiger Märkte bringt Vrieling zu Compleo mit. Er war als Geschäftsführer von Tochterfirmen in den Niederlanden sowie in Großbritannien tätig. Seit sieben Jahren ist Vrieling im Bereich Elektromobilität aktiv. Zuletzt verantwortete er die Vertriebsaktivitäten und die strategische Marktausrichtung von Mennekes eMobility im In- und Auslandsgeschäft, unter anderem in den Niederlanden und in Italien.Über CompleoCompleo Charging Solutions AG ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/Pressekontakt:Compleo Charging Solutions AGRalf MaushakeHead of CommunicationsE-Mail: R.Maushake@compleo-cs.deTelefon: +49 231 534 923 865Original-Content von: Compleo Charging Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134214/4828759