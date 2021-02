Alle bekannten Airlines werden sich in den kommenden 24 Monaten im Kurs rd. verdoppeln. Das ist eine Daumengröße, je nachdem, wie die Beschränkungen in den verschiedenen Ländern aufgehoben werden, gemessen an den Coronazahlen in den einzelnen Ländern oder Regionen. Alle stehen in der gleichen Ausgangslage und dafür gehen wir long. Zunächst mit zwei amerikanischen Airlines, nämlich AMERICAN AIRLINES und DELTA.



