Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, kann am heutigen Mittwoch weiter ansteigen und notiert bereits im Bereich von 52,00 Euro. Die Long-Position ist gut im Rennen. Der Stopp wurde am Vortag bereits auf 50,60 Euro angehoben, das Tagestief lag bei 50,74 Euro. Der Stopp wird nun weiter auf 51,30 Euro nachgezogen.Das Kursziel ist im Bereich des 200er-EMA ...

