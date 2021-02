Es gibt wieder gute Nachrichten für die Aktie von EMX Royalty. Partner Zijin Mining ist beim Timok-Kupferprojekt bei der Erschließung in die Zone mit dem hochgradigen Erz vorgestoßen. Noch in diesem Jahr wollen die Chinesen die Produktion aufnehmen, wovon EMX per Lizenzen direkt profitieren wird.

Das Timok-Projekt tritt in entscheidende Phase ein

Für EMX Royalty (4,50 CAD, 2,88 Euro; CA36873J1075) beginnt jetzt die heiße Phase beim Timok-Gold-Kupfer-Projekt, dem wahrscheinlich größten in Entwicklung befindlichen Kupfervorkommen in Europa. Partner Zijin Mining entwickelt das Vorkommen in Serbien und geht nun in eine wichtige Phase. Eingeteilt in eine obere und eine untere Zone liegt hier ein immenses Potenzial für die Partner vor. Zijin entwickelt zuerst die obere Zone. Nun ist man bei der unterirdischen Erschließung der oberen Zone in den BEreich mit hochgradigem Erz vorgestoßen. Dies liegt in einer Tiefe von nur 80 Metern. Die Arbeit in hochproduktiven Zonen kann nun also beginnen.

Das Ausmaß des Timok-Projektes

Timok gehört zu den zehn weltweit größten hochgradigen, sehr großen Kupfer-Gold-Minen. Die angegebenen und gemessenen Ressourcen in der oberen Zone belaufen sich auf 1,21 Mio. Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 2,71 Prozent Kupfer und große Mengen an Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,7 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Die Erwartungen gehen dahin, dass nach Erreichen der vollen Kapazität des Projekts mit einem geplanten Durchsatz von 3,3 Millionen Tonnen Gestein jährlich mehr als 79.000 Tonnen Kupfer produziert werden können. Die sogenannte Phase 1 wird aller Voraussicht nach Ende des zweiten Quartals 2021 abgeschlossen sein und den Betrieb starten.

Die Beteiligung von EMX an Timok

EMX besitzt eine 0,5-prozentige NSR-Gebühr für Gold und Silber in der oberen Zone von Timok an den Konzession Brestovac, darin ist die Lagerstätte Cukaru Peki enthalten. Dazu kommt eine einprozentige Lizenzgebühr für alle anderen Metalle. Des Weiteren kann EMX zu gegebener Zeit in den Genuss einer 0,5-prozentigen NSR-Gebühr an der Durlan Potok-Liegenschaft kommen.

Die Bedeutung des Timok-Projektes

Es ist die enorme Größe, die beeindruckt. Ein zehnjähriges Minenleben wird prognostiziert. Der abgezinste Wert der oberen Zone allein wird auf 1,82 Milliarden US-Dollar geschätzt. Man hofft die Mine bis zum zweiten Quartal 2021 in Betrieb nehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...