Der Spieleboom in der Corona-Pandemie sorgt für Optimismus beim japanischen Elektronikkonzern Sony. Der Vorstand hob erneut seine Prognose an und erwartet nun für das im März endende Bilanzjahr 2020/21 ein Drittel mehr beim Betriebsgewinn als zuletzt avisiert, wie Sony am Mittwoch mitteilte.

