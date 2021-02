DJ PTA-News: S IMMO AG: Vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist des Green Bonds auf Grund starker Nachfrage

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta011/03.02.2021/10:23) - Die Zeichnungsfrist für den mit 1,75 % fix verzinsten Green Bond der S IMMO AG (die "Emittentin") im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 150 Mio. (ISIN: AT0000A2MKW4) wurde auf Grund der hohen Nachfrage gestern Abend vorzeitig geschlossen. Darauf haben sich die Emittentin und die Erste Group Bank AG als Sole-Lead-Manager und Bookrunner verständigt. Ursprünglich war eine Dauer der Zeichnungsfrist von 28.01.2021 bis 03.02.2021 vorgesehen.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und stellt weder ein Angebot für den Erwerb von Anleihen der S IMMO AG noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung oder von einer Rechtsordnung aus, in der die Stellung eines solchen Angebots oder eine solche Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist.

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Emittentin dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s), Irland(s) oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 11.01.2021 gebilligten Basisprospekts, allfälliger Nachträge dazu sowie den endgültigen Bedingungen (zusammen, der "Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Emittentin, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich ist und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin (www.simmoag.at/ investor-relations/s-immo-anleihen.html) elektronisch eingesehen werden kann. In Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.

Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der unter dem Prospekt angebotenen Teulschuldverschreibungen zu verstehen. Ausschließlich die Angaben im Prospekt sind verbindlich. Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan, Irland oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

