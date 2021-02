Hannover (www.anleihencheck.de) - "Support to mitigate Unemployment Risk in an Emergency": Das SURE-Programm der EU wird den Primärmarkt gemäß unserer Schätzung noch circa bis Ostern beschäftigen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Sagenhafte 829 Investoren hätten eine Order bei der EU platziert, ebenfalls im Januar 2021 seien es bei der EIB oder auch der KfW um die 200 gewesen. Noch nie seien zudem die Orderbücher so überzeichnet gewesen wie diesen Januar. ...

